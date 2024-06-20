Саутгейт – о критике сборной Англии: «Раньше меня это раздражало, теперь я смотрю на это иначе»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как относится к негативной реакции общественности на игру его команды.

Тренера «трёх львов» часто критикуют за неумение извлекать максимум из способностей талантливых футболистов, которых предостаточно в составе англичан. Так было и после недавнего поединка со сборной Сербии, несмотря на добытую победу (1:0).

«Я проработал в этой среде уже восемь лет, поэтому всё понимаю. Раньше меня это раздражало, но теперь я отношусь к этому двояко. Очень трудно выигрывать матчи на крупных турнирах.

Молодые игроки были удивлены тем, как публика отреагировала на нашу победу. Это странный опыт для некоторых ребят, которые присоединились к нам недавно. Хорошо, что у нас есть и те, кто уже проходил через это в прошлом», – заявил Саутгейт в преддверии матча против Дании.