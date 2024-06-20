Де ла Фуэнте: «Глядя на сборную Италии, мы словно смотрим в зеркало»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о предстоящем матче против Италии.

«Красная фурия» и «скуадра адзурра» встретятся в рамках второго тура группового этапа Евро-2024. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Они очень похожи на нас. В сборной Италии сменился тренер, там есть молодые игроки. Это очень конкурентоспособная команда.

Глядя на них, мы словно смотрим в зеркало. У нас растущая команда, работающая над стабильностью и сплочённостью, и про Италию можно сказать то же самое. Думаю, нас ждёт качественный матч. Это футбольная классика – такая вывеска достойна финала чемпионата Европы или мира», – цитирует Fotmob рулевого испанцев.