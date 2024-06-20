Игрок сборной Испании Уильямс рассказал, как его вдохновлял Балотелли

Вингер сборной Испании Нико Уильямс рассказал о своём любимом итальянском игроке в преддверии матча со сборной Италии.

21-летний футболист «Атлетика» Бильбао признался, что активно следил за игрой Марио Балотелли, когда тот был на пике.

«В своё время мне нравился Балотелли. Я отлично помню, как он играл на Евро-2012, и я следил за ним ещё со времён его выступления в «Манчестер Сити». Многие из нас, включая меня и моего брата Иньяки, копировали его причёску», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Нико Уильямс.

Матч сборных Испании и Италии начнётся в 22:00 по московскому времени. После первого тура в активе обеих команд по три набранных очка.