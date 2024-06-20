Уокер: «Я не читаю, что пишут о моей игре, слушаю только свою маму»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер признался, что не интересуется мнением широкой публики о своей игре.

Английская национальная команда часто подвергается критике за свою игру при нынешнем главном тренере Гарете Саутгейте, однако Уокер предпочитает не обращать на это внимания.

«Я вообще не читаю ничего такого. Я предпочитаю не следить за этим и концентрироваться только на том, что происходит внутри команды. Я прислушиваюсь только к словам своей мамы, которая всегда говорит мне, хорошо ли я играю», – поведал 34-летний футболист в преддверии матча против сборной Дании, который пройдёт в четверг.