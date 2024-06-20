Мусиала – второй самый молодой игрок, забивший в двух первых матчах в старте на Евро

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала отметился очередным достижением на чемпионате Европы.

Футболист «Баварии» помог своей национальной команде обыграть сборную Венгрии (2:0) в матче второго тура группового этапа, поразив ворота соперников на 22-й минуте. Как сообщает пресс-служба УЕФА, Мусиала (21 год и 114 дней) стал вторым в рейтинге самых молодых игроков, забивших в двух первых матчах Евро после выхода в стартовом составе. Рекорд принадлежит венгру Ференцу Бене, сделавшему это в возрасте 19 лет и 186 дней в 1964 году.

На данный момент именно Джамал Мусиала лидирует в списке бомбардиров Евро-2024 с двумя забитыми голами. В поединке первого тура против Шотландии (5:1) атакующий хавбек также поразил ворота.