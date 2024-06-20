Фабиан Руис: «Матч против сборной Италии будет особенным»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поделился ожиданиями от матча со сборной Италии.

Матч состоится в четверг в 22:00 по московскому времени. Команды имеют на своём счету по три очка, и победитель очной встречи досрочно выйдет в плей-офф.

Я ожидаю, что Италия будет играть в своей привычной манере. Думаю, наш тренерский штаб отлично изучил игру соперников, поэтому мне не пришлось делиться никакой информацией о Спаллетти. Мы знаем, что он отличный тренер, делающий ставку на высокий прессинг. Нас ждёт трудная игра.

Для меня встреча с Италией будет особенной. Я люблю эту страну, долго играл в «Наполи», у меня там много друзей. Надеюсь, об этом вечере останутся приятные воспоминания», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Руиса.