Шакири: «Думаю, Швейцария была ближе к победе»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири ответил на вопросы журналистов после матча с Шотландией (1:1).

Точный удар 32-летнего футболиста принёс команде ничью в поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы. В активе швейцарцев теперь четыре набранных очка, что практически гарантирует участие в плей-офф.

«Мы разочарованы тем, что не смогли выиграть, хотя счёт 1:1 довольно справедлив. Шотландия боролась до конца и тоже пыталась забить, но мы, думаю, были лучше, у нас было больше шансов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и лучше использовать свои моменты в следующий раз», – цитирует пресс-служба УЕФА Шакири.