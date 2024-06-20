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Чемпионат Европы по футболу 2024

Уокер: «В футболе можно учиться, даже если тебе 34 года»

20 Июня 2024 • 02:48 Комментировать
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.70 2 1.70
Через 15 ч. 30 мин.

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер считает, что ещё не достиг своего пика.

34-летний защитник играет видную роль как в клубе, так и в национальной команде. По словам самого Уокера, в футболе можно становиться лучше, даже будучи ветераном.

«Я чувствую себя отлично. Люди говорят о возрасте, но это всего лишь цифра. Я по-прежнему чувствую себя быстрым, сильным и молодым, и даже в свои годы я хочу учиться новому.

Игра постоянно меняется. С приходом новых молодых игроков я вижу что-то, что могу перенять. Я воспринимаю каждый день как возможность стать лучше – и без разницы, 34 тебе года, как мне, или 19, как Кобби Майну», – приводит City Xtra высказывания Уокера.

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