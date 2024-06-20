Кроос вплотную приблизился к рекорду Хави

Хавбек сборной Германии Тони Кроос едва не побил рекорд Хави Эрнандеса по точным передачам в матче чемпионата Европы.

Лидер Бундестим совершил 124 точных паса во встрече с Венгрией, которая прошла в среду (2:0). Как информирует Opta, это второй показатель на Евро за всё время сбора статистики (с 1980 года) – больше было только у испанца Хави, отдавшего 127 точных передач в поединке с Ирландией в 2012 году.

Тони Кроос помог сборной Германии набрать шесть очков после двух туров и досрочно выйти в плей-офф. В заключительном матче групповой стадии команда Юлиана Нагельсманна сыграет против Швейцарии.