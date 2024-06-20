Кроос обновил рекорд Евро-2024 по разрезающим передачам

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос показывает свой лучший футбол перед завершением карьеры.

Во встрече первого тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии (5:1) 34-летний хавбек сделал 30 передач, разбивших линии соперников. Никому так и не удалось приблизиться к этому показателю, пока достижение не перебил сам Кроос: во встрече с Венгрией (2:0) он совершил уже 47 таких пасов, обновив рекорд турнира, докладывает Opta. Ближайший преследователь – Витинья из сборной Португалии – сделал 21 такую передачу в поединке с Чехией, далее в рейтинге располагается Лука Модрич – 20 в игре с Албанией.

Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, набрав шесть очков после двух туров.