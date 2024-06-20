Уокер намерен последовать примеру Пепе и Модрича

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о своих успехах в сборной Англии.

34-летний футболист провёл 84 матча за английскую национальную команду, включая недавний поединок первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии (1:0).

«Честно говоря, я никогда не думал, что смогу сыграть столько матчей за сборную своей страны. Я провёл здесь много лет, что можно считать моей заслугой.

С другой стороны, я смотрю на Пепе, который играет за сборную Португалии в 41 год, и на Модрича из сборной Хорватии. Они так много лет выступают на высочайшем уровне, представляя сильнейшие команды. Если они могут, то почему бы и мне не сделать это?» – цитирует City Xtra Уокера.