Кто попадёт в плей-офф вместе с Германией из группы А на Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается. В среду состоялись матчи второго тура в группе А, и сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё сохраняет турнирную мотивацию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации в квартете.
Равенство очков
Для начала обратимся к регламенту и посмотрим, как команды расставляются по местам при равенстве очков. При такой ситуации сборные первым делом сравниваются по результату личной встречи. Дальше, если нужно, в ход идут такие критерии: общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair play (считаются по количеству карточек: -1 балл за жёлтую, -3 балла за красную, -4 балла за прямую красную после жёлтой), рейтинг в квалификации.
Таблица и расписание
С регламентом разобрались. Теперь посмотрим на турнирное положение в группе А и на то, кто с кем сыграет в последнем туре 23 июня.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|3
|Шотландия
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Турнирные расклады
Сборная Германии уже обеспечила себе билет в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё имеет турнирную мотивацию. Бундестим важно сохранить первое место, чтобы попасть в 1/8 финала на третью команду группы С. Второе же место группы А попадает на второе место группы В (в теории на Испанию или Италию).
Чтобы финишировать на первом месте, Германии необходимо и достаточно не проиграть Швейцарии. При поражении команда Нагельсманна пропустит соперника на вершину и очень огорчится.
Сборная Швейцарии близка к выходу в плей-офф Евро-2024. «Крестоносцы» опустятся на третье место только в том случае, если проиграют Германии, а Шотландия обыграет Венгрию. При этом шотландцы ещё и должны превзойти швейцарцев показателям мячей (в личной встрече они сыграли вничью 1:1). То есть, например, при поражении Швейцарии 0:3 Шотландии нужно обыграть Венгрию 3:0. Тогда при одинаковой разности мячей шотландцы будут выше по количеству забитых. Такой сценарий маловероятен, поэтому не будем забивать себе голову лишней информацией и приводить ситуацию, при которой Швейцария и Шотландия разыграют второе место по количеству карточек. В теории такое тоже возможно.
Швейцария точно займёт второе место, если сыграет вничью с Германией. А если альпийцы сенсационно обыграют хозяев турнира, то поднимутся на первую строчку.
Сборной Шотландии, как мы уже выяснили, сложно рассчитывать на второе место. Нужно обыгрывать Венгрию как можно увереннее и надеяться на поражение Швейцарии, при котором шотландцы будут выше по дополнительным показателям. Шотландии важно обыграть венгров, чтобы занять хотя бы третье место с четырьмя очками. С таким показателем можно всерьёз рассчитывать на выход в 1/8 финала в числе лучших третьих мест. Как известно, в плей-офф выходят четыре лучшие команды из шести, финишировавших третьими.
Если Шотландия сыграет вничью с Венгрией, то займёт третье место с двумя очками. С таким багажом войти в число лучших третьих мест будет очень сложно. Если Шотландия проиграет, то займёт четвёртое место и уже в воскресенье начёт паковать чемоданы.
Сборная Венгрии потеряла шансы занять одно из двух первых мест в группе А. «Волшебные мадьяры» могут рассчитывать на выход в плей-офф с третьего места – для этого нужно обыгрывать Шотландию. Венграм лучше победить как можно увереннее, чтобы иметь лучший показатель разности голов при сравнении третьих мест.
Александр Тихий
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