Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто попадёт в плей-офф вместе с Германией из группы А на Евро-2024

20 Июня 2024 • 01:17 Комментировать
Шотландия
...
Венгрия
23.06 22:00

Чемпионат Европы продолжается. В среду состоялись матчи второго тура в группе А, и сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё сохраняет турнирную мотивацию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации в квартете.

Равенство очков

Для начала обратимся к регламенту и посмотрим, как команды расставляются по местам при равенстве очков. При такой ситуации сборные первым делом сравниваются по результату личной встречи. Дальше, если нужно, в ход идут такие критерии: общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair play (считаются по количеству карточек: -1 балл за жёлтую, -3 балла за красную, -4 балла за прямую красную после жёлтой), рейтинг в квалификации.  

Таблица и расписание

С регламентом разобрались. Теперь посмотрим на турнирное положение в группе А и на то, кто с кем сыграет в последнем туре 23 июня.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Германия 2 2 0 0 7 1 +6 6
2 Швейцария 2 1 1 0 4 2 +2 4
3 Шотландия 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Венгрия 2 0 0 2 1 5 -4 0

Швейцария – Германия

Шотландия – Венгрия

Турнирные расклады

Сборная Германии уже обеспечила себе билет в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё имеет турнирную мотивацию. Бундестим важно сохранить первое место, чтобы попасть в 1/8 финала на третью команду группы С. Второе же место группы А попадает на второе место группы В (в теории на Испанию или Италию).

Чтобы финишировать на первом месте, Германии необходимо и достаточно не проиграть Швейцарии. При поражении команда Нагельсманна пропустит соперника на вершину и очень огорчится.

Сборная Швейцарии близка к выходу в плей-офф Евро-2024. «Крестоносцы» опустятся на третье место только в том случае, если проиграют Германии, а Шотландия обыграет Венгрию. При этом шотландцы ещё и должны превзойти швейцарцев показателям мячей (в личной встрече они сыграли вничью 1:1). То есть, например, при поражении Швейцарии 0:3 Шотландии нужно обыграть Венгрию 3:0. Тогда при одинаковой разности мячей шотландцы будут выше по количеству забитых. Такой сценарий маловероятен, поэтому не будем забивать себе голову лишней информацией и приводить ситуацию, при которой Швейцария и Шотландия разыграют второе место по количеству карточек. В теории такое тоже возможно.

Швейцария точно займёт второе место, если сыграет вничью с Германией. А если альпийцы сенсационно обыграют хозяев турнира, то поднимутся на первую строчку.

Сборной Шотландии, как мы уже выяснили, сложно рассчитывать на второе место. Нужно обыгрывать Венгрию как можно увереннее и надеяться на поражение Швейцарии, при котором шотландцы будут выше по дополнительным показателям. Шотландии важно обыграть венгров, чтобы занять хотя бы третье место с четырьмя очками. С таким показателем можно всерьёз рассчитывать на выход в 1/8 финала в числе лучших третьих мест. Как известно, в плей-офф выходят четыре лучшие команды из шести, финишировавших третьими.  

Если Шотландия сыграет вничью с Венгрией, то займёт третье место с двумя очками. С таким багажом войти в число лучших третьих мест будет очень сложно. Если Шотландия проиграет, то займёт четвёртое место и уже в воскресенье начёт паковать чемоданы.

Сборная Венгрии потеряла шансы занять одно из двух первых мест в группе А. «Волшебные мадьяры» могут рассчитывать на выход в плей-офф с третьего места – для этого нужно обыгрывать Шотландию. Венграм лучше победить как можно увереннее, чтобы иметь лучший показатель разности голов при сравнении третьих мест.

Александр Тихий

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Швейцарии Сборная Венгрии Сборная Шотландии евро-2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШОТЛАНДИЯ ВЕНГРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Германия Германия
Венгрия Венгрия
2
0
1.35 5.20 8.50
Видео
Окончен
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
1
1
3.50 3.35 2.15
Видео
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
20.06.24 в 22:00
Испания Испания
Италия Италия
2.35 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
01:49 · Чемпионат Европы 2024
Кроос обновил рекорд Евро-2024 по разрезающим передачам
01:20 · Чемпионат Европы 2024
Уокер намерен последовать примеру Пепе и Модрича
01:04 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции не исключают, что Мбаппе сыграет против Нидерландов
00:55 · Чемпионат Европы 2024
Якин поделился ожиданиями от матча против сборной Германии
00:46 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Шотландии Кларк: «Нужно забыть матч с Германией, сегодня мы показали себя»
00:34 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник сборной Испании: «Мне нравится стиль игры «Барселоны»
00:26 · Чемпионат Европы 2024
Робертсон: «Сегодня сборная Шотландии была больше похожа на себя»
00:18 · Чемпионат Европы 2024
Аканджи признан лучшим игроком матча Швейцария – Шотландия
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита Евро-2024
19 Июня
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Уокер: «Эриксен доказал, что обладает невероятным характером»
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции может потерять ещё одного важного игрока на Евро-2024
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган: «Мы с Кроосом отлично друг друга дополняем»
23:38 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Фоден проделал невероятную работу в матче с Сербией» 1
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган – о Мусиале: «Возможно, наш самый важный игрок»
Все новости