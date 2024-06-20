Кто попадёт в плей-офф вместе с Германией из группы А на Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается. В среду состоялись матчи второго тура в группе А, и сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё сохраняет турнирную мотивацию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации в квартете.

Равенство очков

Для начала обратимся к регламенту и посмотрим, как команды расставляются по местам при равенстве очков. При такой ситуации сборные первым делом сравниваются по результату личной встречи. Дальше, если нужно, в ход идут такие критерии: общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair play (считаются по количеству карточек: -1 балл за жёлтую, -3 балла за красную, -4 балла за прямую красную после жёлтой), рейтинг в квалификации.

Таблица и расписание

С регламентом разобрались. Теперь посмотрим на турнирное положение в группе А и на то, кто с кем сыграет в последнем туре 23 июня.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Германия 2 2 0 0 7 1 +6 6 2 Швейцария 2 1 1 0 4 2 +2 4 3 Шотландия 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Венгрия 2 0 0 2 1 5 -4 0

Швейцария – Германия

Шотландия – Венгрия

Турнирные расклады

Сборная Германии уже обеспечила себе билет в плей-офф. При этом команда Юлиана Нагельсманна ещё имеет турнирную мотивацию. Бундестим важно сохранить первое место, чтобы попасть в 1/8 финала на третью команду группы С. Второе же место группы А попадает на второе место группы В (в теории на Испанию или Италию).

Чтобы финишировать на первом месте, Германии необходимо и достаточно не проиграть Швейцарии. При поражении команда Нагельсманна пропустит соперника на вершину и очень огорчится.

Сборная Швейцарии близка к выходу в плей-офф Евро-2024. «Крестоносцы» опустятся на третье место только в том случае, если проиграют Германии, а Шотландия обыграет Венгрию. При этом шотландцы ещё и должны превзойти швейцарцев показателям мячей (в личной встрече они сыграли вничью 1:1). То есть, например, при поражении Швейцарии 0:3 Шотландии нужно обыграть Венгрию 3:0. Тогда при одинаковой разности мячей шотландцы будут выше по количеству забитых. Такой сценарий маловероятен, поэтому не будем забивать себе голову лишней информацией и приводить ситуацию, при которой Швейцария и Шотландия разыграют второе место по количеству карточек. В теории такое тоже возможно.

Швейцария точно займёт второе место, если сыграет вничью с Германией. А если альпийцы сенсационно обыграют хозяев турнира, то поднимутся на первую строчку.

Сборной Шотландии, как мы уже выяснили, сложно рассчитывать на второе место. Нужно обыгрывать Венгрию как можно увереннее и надеяться на поражение Швейцарии, при котором шотландцы будут выше по дополнительным показателям. Шотландии важно обыграть венгров, чтобы занять хотя бы третье место с четырьмя очками. С таким показателем можно всерьёз рассчитывать на выход в 1/8 финала в числе лучших третьих мест. Как известно, в плей-офф выходят четыре лучшие команды из шести, финишировавших третьими.

Если Шотландия сыграет вничью с Венгрией, то займёт третье место с двумя очками. С таким багажом войти в число лучших третьих мест будет очень сложно. Если Шотландия проиграет, то займёт четвёртое место и уже в воскресенье начёт паковать чемоданы.

Сборная Венгрии потеряла шансы занять одно из двух первых мест в группе А. «Волшебные мадьяры» могут рассчитывать на выход в плей-офф с третьего места – для этого нужно обыгрывать Шотландию. Венграм лучше победить как можно увереннее, чтобы иметь лучший показатель разности голов при сравнении третьих мест.

Александр Тихий