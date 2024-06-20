В сборной Франции не исключают, что Мбаппе сыграет против Нидерландов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в предстоящем матче против Нидерландов, несмотря на перелом носа.

После злополучного инцидента в поединке с Австрией 25-летний форвард серьёзно рисковал пропустить ближайшую встречу, однако ситуация, как сообщают французские СМИ, остаётся неоднозначной. По данным L'Equipe, в настоящий момент участие Мбаппе в поединке второго тура группового этапа против Нидерландов нельзя исключать. Всё будет зависеть от того, как игрок проведёт завтрашнюю тренировку.

Матч Нидерланды – Франция состоится в пятницу. На счету обеих команд по три набранных очка после первого тура.