Якин поделился ожиданиями от матча против сборной Германии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, чего ждёт от заключительного поединка группового этапа против Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна уже гарантировала себе путёвку в плей-офф, одержав две победы в двух матчах. Швейцарцы занимают вторую позицию с четырьмя баллами. В третьем туре состоится очная встреча команд.

«Дело не в надежде, а в качестве, которое вы можете продемонстрировать. Сборная Германии показывает потрясающий футбол, и нам не терпится поскорее сыграть. Мы не будем стоять стеной у своих ворот. Нас ждёт интересный поединок, я уверен», – сказал Якин в интервью после матча с Шотландией (1:1).