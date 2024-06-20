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Чемпионат Европы по футболу 2024

Якин поделился ожиданиями от матча против сборной Германии

20 Июня 2024 • 00:55 Комментировать
Швейцария
...
Германия
23.06 22:00

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, чего ждёт от заключительного поединка группового этапа против Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна уже гарантировала себе путёвку в плей-офф, одержав две победы в двух матчах. Швейцарцы занимают вторую позицию с четырьмя баллами. В третьем туре состоится очная встреча команд.

«Дело не в надежде, а в качестве, которое вы можете продемонстрировать. Сборная Германии показывает потрясающий футбол, и нам не терпится поскорее сыграть. Мы не будем стоять стеной у своих ворот. Нас ждёт интересный поединок, я уверен», – сказал Якин в интервью после матча с Шотландией (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Швейцарии Мурат Якин ещё теги

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ШВЕЙЦАРИЯ ГЕРМАНИЯ
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