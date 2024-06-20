Тренер сборной Шотландии Кларк: «Нужно забыть матч с Германией, сегодня мы показали себя»

Рулевой сборной Шотландии Стив Кларк подвёл итоги матча против Швейцарии (1:1).

Шотландцы вышли вперёд уже на 13-й минуте встречи усилиями Скотта Мактоминая, но довольно быстро пропустили – на 26-й счёт сравнял Джердан Шакири. В оставшееся время зрители голов не увидели.

«В первом матче нам не удалось показать себя [поражение 1:5 от Германии]. Мы хорошая команда, когда действительно играем. Нужно забыть про первую игру, поскольку она получилась неудачной. Сегодня мы были настроены решительно прессинговать, хотя нам противостоял очень серьёзный соперник.

Хорошая игра двух равных команд. Теперь нам определённо нужна победа в последнем туре [против Венгрии]. Убеждён, мы пройдём дальше, если выиграем», – поведал в интервью BBC Кларк.

Матч сборной Шотландии против Венгрии пройдёт 23 июня.