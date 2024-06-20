Полузащитник сборной Испании: «Мне нравится стиль игры «Барселоны»

Футболист сборной Испании и «Вильярреала» Алекс Баэна вновь рассказал о симпатиях к «Барселоне».

Несколькими месяцами ранее 22-летний игрок уже признавался, что хотел бы выступать за «сине-гранатовых».

«Мне нравится стиль игры «Барселоны»: эта команда владеет мячом, всегда атакует – такой футбол идёт мне на пользу. Когда ты нужен большим клубам, ты получаешь отличную возможность. Мы сядем и поговорим, если поступит предложение», – заявил атакующий хавбек в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

В прошедшем розыгрыше Ла Лиги Алекс Баэна отметился двумя голами и 14 ассистами, проведя 34 поединка за «Вильярреал».