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Чемпионат Европы по футболу 2024

Полузащитник сборной Испании: «Мне нравится стиль игры «Барселоны»

20 Июня 2024 • 00:34 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.12 X 3.25 2 3.90
Через 20 ч. 36 мин.

Футболист сборной Испании и «Вильярреала» Алекс Баэна вновь рассказал о симпатиях к «Барселоне».

Несколькими месяцами ранее 22-летний игрок уже признавался, что хотел бы выступать за «сине-гранатовых».

«Мне нравится стиль игры «Барселоны»: эта команда владеет мячом, всегда атакует – такой футбол идёт мне на пользу. Когда ты нужен большим клубам, ты получаешь отличную возможность. Мы сядем и поговорим, если поступит предложение», – заявил атакующий хавбек в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

В прошедшем розыгрыше Ла Лиги Алекс Баэна отметился двумя голами и 14 ассистами, проведя 34 поединка за «Вильярреал».

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Барселона Вильярреал Сборная Испании Алекс Баэна ещё теги

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