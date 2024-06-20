Робертсон: «Сегодня сборная Шотландии была больше похожа на себя»

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился впечатлениями после ничейного матча против Швейцарии (1:1).

Шотландцы потерпели сокрушительное поражение в игре первого тура против Германии (1:5), но сумели частично реабилитироваться в сегодняшнем поединке. Единственным голом в составе команду Стива Кларка отметился Скотт Мактоминай, забивший на 13-й минуте.

«Сегодня мы были больше похоже на самих себя. Мы действовали агрессивно, шли вперёд, отлично провели начало. У нас были голевые моменты, но и соперники имели свои шансы.

Мы принимаем ничью. Из сегодняшнего матча можно извлечь много положительного, но нам по-прежнему есть в чём прибавлять. В воскресенье нам предстоит провести самую важную игру», – сказал в интервью BBC Sport футболист «Ливерпуля».