Аканджи признан лучшим игроком матча Швейцария – Шотландия

Центральный защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи был награждён за своё выступление во встрече с Шотландией.

Швейцарцы пропустили уже на 13-й минуте, но смогли уйти от поражения благодаря точному удару Джердана Шакири на 26-й. Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком поединка был признан Аканджи. «Он доминировал в воздухе, хорошо организовывал тройку защитников и качественно распоряжался мячом, был очень важен при начале атак и разбивал линии соперников передачами», – так описали игру футболиста «Манчестер Сити» технические наблюдатели.

Сборная Швейцарии занимает вторую строчку в группе A после двух туров с четырьмя набранными очками. Шотландия – третья с одним баллом.