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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита Евро-2024

20 Июня 2024 • 00:10 Комментировать
Германия
2:0
Венгрия

Германия выглядит сильнее остальных на домашнем для себя чемпионате Европы, заявил бывший защитник московского «Спартака» Максим Деменко.

«Германия уверенно всем показывает, что она претендент на большие задачи. Из тех игр, что мы видим, пока она самая уверенная и стабильная. Самое главное для них — это не попасть на топовых соперников», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в первых двух турах немцы обыграли сборную Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0), став первой командой турнира, гарантировавшей себе выход в плей-офф.

В то же время, Германия обновила собственный рекорд по количеству мячей, забитых в рамках группового турнира.

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