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Чемпионат Европы по футболу 2024

Уокер: «Эриксен доказал, что обладает невероятным характером»

19 Июня 2024 • 23:54 Комментировать
Дания
...
Англия
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Через 18 ч. 29 мин.

Правый защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о лидере сборной Дании Кристиане Эриксене.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил единственный гол датчан в матче первого тура против Словении, который завершился со счётом 1:1. Для 32-летнего футболиста это было первое появление на Евро со дня печального инцидента в матче с Финляндией, когда врачам пришлось бороться за его жизнь прямо на поле.

«Эриксен – фантастический игрок. Мы оба играем за манчестерские команды, поэтому иногда пересекаемся. Он добился больших высот после того инцидента, что показывает, насколько невероятным характером он обладает», – заявил Уокер на пресс-конференции в преддверии матча сборных Англии и Дании, который пройдёт в четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
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