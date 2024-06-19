Уокер: «Эриксен доказал, что обладает невероятным характером»

Правый защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о лидере сборной Дании Кристиане Эриксене.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил единственный гол датчан в матче первого тура против Словении, который завершился со счётом 1:1. Для 32-летнего футболиста это было первое появление на Евро со дня печального инцидента в матче с Финляндией, когда врачам пришлось бороться за его жизнь прямо на поле.

«Эриксен – фантастический игрок. Мы оба играем за манчестерские команды, поэтому иногда пересекаемся. Он добился больших высот после того инцидента, что показывает, насколько невероятным характером он обладает», – заявил Уокер на пресс-конференции в преддверии матча сборных Англии и Дании, который пройдёт в четверг.