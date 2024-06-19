Швейцария и Шотландия разошлись миром, оставив вопрос о выходе в плей-офф на последний тур

Шотландия открыла счёт в мачте со Швейцарией, но пропустила ещё в первом тайме ответный мяч. В оставшееся время альпийцы играли лучше, но счёт в поединке так и не изменился.

Сборная Шотландии после первого тура поставила себя на грань вылета. Дело даже не просто в поражении от немцев, сколько в счёте. После 1:5 довольно сложно рассчитывать на дополнительные показатели. По этой причине в среду шотландцам надо было необходимо как минимум не проиграть Швейцарии, которая в свою очередь стартовала с победы над венграми 3:1. Выходя на очную встречу, команду уже знали, что чуть ранее в группе А немцы добились второй победы.

Шотландцы постарались начать матч активно, со страстью, пытаясь задавить соперника. Британцы заработали пару угловых, но ничего извлечь из этого не смогли. Казалось, что швейцарцы сумели спокойно выстоять под этим натиском и стали выбираться и сами. Однако первый же угловой в исполнении альпийцев стал для них же и роковым. Шотландцы убежали в быструю контратаку «три в два», которую, почти испортил Макгрегор. Хавбек слева в штрафной получил мяч в одиночестве, но очень плохо его обработал. Сам же Макгрегор всё же покатил чуть назад на Мактоминая, который пробил по центру, но Шёр подставил ногу, срезав футбольный снаряд в сетку собственных ворот.

После пропущенного мяча швейцарцы прибавили, взяли мяч под свой контроль и пытались что-то придумать. Однако шотландцы чуть отошли назад и оборонялись. За казавшимся спокойствием чувствовалась нервозность британцев, которые пару раз играли совсем на отбой и не понимали, как выходить в контратаки. Стоило первому тайму перевалить за середину, когда шотландцы сами себе привезли гол. Ралстон слева неосмотрительно покатил мяч назад, а Шакири с линии штрафной первым касанием пробил точно в ближний верхний угол.

Тут же швейцарцы могли выйти вперёд. Видмер с правого угла штрафной бил без помех, но получилось неточно. По истечении получаса игры Варгас с линии штрафной покатил левее на ход на Ндоя, который бил с близкого расстояния, но Ганн спас ворота. После углового швейцарцы забили, но сделали это из офсайда. После этого шотландцы прибавили, и за пять минут до перерыва сами упустили шанс. После навеса с углового на дальнем углу вратарской один остался Адамс, но Зоммер справился с угрозой. В ответ уже Ганн парировал попытку Джаки. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Второй тайм начался осторожно, обе команды явно не хотели оказаться в ситуации догоняющего. Лишь на десятой минуте второго тайма Варгас с левого угла штрафной сильно приложился, но Ганн оказался на месте. Тут же Ндой уже обязан был забивать. После передачи из глубины форвард поставил спину Тирни и оказался с глазу на глаз с вратарем соперника, но переиграть его не смог. При этом защитник в борьбе неудачно поставил ногу и получил травму, из-за чего ему пришлось покинуть поле. Чуть позже Варгас слева сместился в центр и бил в дальний верхний угол, но в створ не попал.

Ответ шотландцев в середине тайма был убойным. После навеса со штрафного Хэнли продавил Шёра и бил с линии вратарской, но попал в штангу. Однако это был лишь эпизод, в остальном швейцарцы продолжали владеть преимуществом, но не слишком беспокоя Ганна.

На последней минуте основного времени швейцарцы едва не забили. После навеса Ридера справа со штрафного, Амдуни пытался переправить мяч в цель, но тот прошёл рядом со штангой. В ответ Робертсон с угла вратарской посылал мяч параллельно воротам на Мактоминая, но того опередил Аканджи.

В заключительном туре группового этапа шотландцы встретятся с венграми, а швейцарцы померяются силами с немцами. Альпийцам хватит ничьей, чтобы занять второе место, а вот британцам надо будет ещё отыгрывать разницу.