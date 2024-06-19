Сборная Франции может потерять ещё одного важного игрока на Евро-2024

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции будет играть против Нидерландов. Не совсем понятно, сможет ли выйти на футбольное поле звёздный нападающий Килиан Мбаппе, который в игре против Австрии получил перелом носа.

В то же время проблемы со здоровьем есть у ещё одного важного футболиста – у защитника Тео Эрнандеса. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, Эрнандес в среду не тренировался с командой, а лишь занимался на велотренажёре.

Матч Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов пройдёт в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе