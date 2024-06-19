3 лучших игрока матча Шотландия – Швейцария

Сборные Шотландии и Швейцарии разошлись на групповой стадии Евро-2024 миром – 1:1. Скука скучная. Хорошо ещё, что голам место нашлось.

Тон игре задавали шотландцы со своим традиционным британским стилем. Швейцарская сборная не имеет такого класса, как немецкая, чтобы перемалывать шотландскую со счётом 5:1 или близко к тому.

Трудно выделять лучших игроков в таком равном и вязком матче, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» всё равно попыталось это сделать.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:11, в створ – 3:4, угловые – 5:8.

Джердан Шакири влепил классный мяч в левую девятку с довольно приличного расстояния. Так красиво попасть далеко не каждый может. Чем больше попыток, конечно, тем больше шансов, но у Шакири была одна, которой он воспользовался идеально.

Скотт Мактоминай – игрок, сделавший гол шотландцев. Проскочил вперёд в контратаке и знатно пробил по воротам. Призвал себе на помощь результативный рикошет от Шёра. Во втором тайме планировал принести победу своей команде, но его мощный удар попал под блокировку.

Каллум Макгрегор сделал ассист на Мактоминая, а ещё показал весьма высокий для шотландцев процент точности передач – 94. Из 36 его пасов 34 оказались точными. Сделал две ключевые передачи. В целом сборная Шотландии показала низкий процент точности передач – 77. Нетрудно догадаться, что это связано с уклоном на лонгболлы.

Кирилл Иванцов