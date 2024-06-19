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Чемпионат Европы по футболу 2024

3 лучших игрока матча Шотландия – Швейцария

19 Июня 2024 • 23:52 Комментировать
Шотландия
1:1
Швейцария
окончен

Сборные Шотландии и Швейцарии разошлись на групповой стадии Евро-2024 миром – 1:1. Скука скучная. Хорошо ещё, что голам место нашлось.

Тон игре задавали шотландцы со своим традиционным британским стилем. Швейцарская сборная не имеет такого класса, как немецкая, чтобы перемалывать шотландскую со счётом 5:1 или близко к тому.

Трудно выделять лучших игроков в таком равном и вязком матче, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» всё равно попыталось это сделать.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:11, в створ – 3:4, угловые – 5:8.

Протокол игры  
Шотландия1:1Швейцария
(1:0) Мактоминай Скотт13'  
  26'Шакири Джердан (1:1)
Ганн АнгусХендри ДжекХэнли ГрантТирни Киран 61' (Маккенна Скотт ( 61'  68') Ралстон ЭнтониРобертсон ЭндрюГилмор Билли 79' (Маклин Кенни ( 79') Макгрегор КаллумМактоминай Скотт  51'Адамс Че 90' (Шенклэнд Лоуренс ( 90') Макгинн Джон  71' 90' (Кристи Райан ( 90')
Запасные: Келли ЛиамКонуэй ТоммиФоррест ДжеймсДжек РайанТэйлор ГрэгКупер ЛиамКларк ЗандерМаккрори РоссМорган ЛьюисАрмстронг Стюарт
Зоммер ЯннШёр ФабианАканджи МануэльРодригес Рикардо  31'Видмер Сильван 86' (Амдуни Зеки ( 86') Эбишер МишельФройлер Ремо 75' (Ридер Фабиан ( 75') Джака ГранитНдой Дан 86' (Стергиу Леонидас ( 86') Варгас Рубен 75' (Сьерро Венсан ( 75'  86') Шакири Джердан 60' (Эмболо Брель ( 60')
Запасные: Штеффен РенатоДуа КвадвоЭльведи НикоОкафор НоаМвого ИвонЗесигер СедрикКобель ГрегорЯшари Ардон
19 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Джердан Шакири влепил классный мяч в левую девятку с довольно приличного расстояния. Так красиво попасть далеко не каждый может. Чем больше попыток, конечно, тем больше шансов, но у Шакири была одна, которой он воспользовался идеально.

Скотт Мактоминай – игрок, сделавший гол шотландцев. Проскочил вперёд в контратаке и знатно пробил по воротам. Призвал себе на помощь результативный рикошет от Шёра. Во втором тайме планировал принести победу своей команде, но его мощный удар попал под блокировку.

Каллум Макгрегор сделал ассист на Мактоминая, а ещё показал весьма высокий для шотландцев процент точности передач – 94. Из 36 его пасов 34 оказались точными. Сделал две ключевые передачи. В целом сборная Шотландии показала низкий процент точности передач – 77. Нетрудно догадаться, что это связано с уклоном на лонгболлы.

Кирилл Иванцов

Матч Шотландия – Швейцария останется самым скучным на чемпионате Европы?
Определённо да Подождите, в плей-офф будет ещё хуже
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Шотландии

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