Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе получил перелом носа в первом матче на Евро-2024 против Австрии. Появлялась информация, что капитан сборной Франции пропустит оставшиеся матчи группового этапа. Но, похоже, у Мбаппе есть шансы сыграть уже в пятницу против Нидерландов.

В среду Мбаппе сделал публикацию в социальных сетях, и написал такие слова: «Без риска не бывает побед». Фанаты видят в этом намёк на то, что Килиан готов рискнуть и сыграть в ближайшем матче.

Дальше – больше. На страничке сборной Франции появилась фотография Мбаппе. В подписи лишь один символ – песочные часы. Это тоже можно считать намёком на выход капитана «трёхцветных» на поле. Либо французы просто пытаются напугать своего соперника…

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