Гюндоган: «Мы с Кроосом отлично друг друга дополняем»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о взаимодействии на поле с товарищем по сборной Германии Тони Кроосом.

Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн доверился опытным хавбекам в обоих матчах на старте Евро-2024, что принесло результат – две победы с общим счётом 7:1 и досрочный выход в плей-офф.

«Мы с Тони отлично друг друга дополняем, – рассказывает Гюндоган в интервью после встречи с Венгрией (2:0). – Что прекраснее всего, когда мы смотрим друг на друга на поле, мы сразу понимаем, что планирует сделать другой. Чем сильнее отлажено такое взаимодействие, тем лучше идёт игра», – поведал капитан сборной Германии, получивший награду игроку матча.