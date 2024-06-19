Саутгейт: «Фоден проделал невероятную работу в матче с Сербией»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на критику в адрес Фила Фодена.

Полузащитник «Манчестер Сити» не впечатлил футбольную общественность своим выступлением в поединке первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Сербии, который завершился минимальной победой англичан. По словам наставника «трёх львов», Фоден был крайне полезен.

«Фил установил высочайшую планку своими выступлениями в «Манчестер Сити» – там он всегда точно знает, где находится каждый товарищ по команде, когда мяч у него.

Думаю, в воскресенье он проделал невероятную работу для нашей команды. Да, иногда ошибки с мячом бросаются в глаза, но то, как он покрывал пространство, под каким углом прессинговал, как занимал позицию, заслуживает похвалы. К концу нам также был нужен кто-то, кто способен сохранять владение, и он отлично справился», – заявил Саутгейт в преддверии матча со сборной Дании, который пройдёт в четверг.