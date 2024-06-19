Гюндоган – о Мусиале: «Возможно, наш самый важный игрок»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган похвалил своего товарища по команде Джамала Мусиалу.

Именно 21-летний футболист «Баварии» открыл счёт в матче против Венгрии (2:0). Голевую передачу на восходящую звезду отдал Гюндоган, позднее самостоятельно установивший на табло окончательный результат.

«Для меня Мусиала просто невероятен. Играть с ним – большое удовольствие. Он из тех, кто способен на неординарные ходы в любой ситуации, он всегда может перевернуть всё в нашу пользу.

Возможно, именно Джамал наш самый важный игрок на данный момент, особенно когда речь идёт о созидании, последнем пасе и забивании голов», – цитирует Bayern & Germany Гюндогана.