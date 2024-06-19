Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Серьёзная травма на Евро-2024 – игрока клуба АПЛ унесли с поля на носилках

19 Июня 2024 • 23:25 Комментировать
Шотландия
1:1
Швейцария
окончен

В среду вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Шотландии и Швейцарии. По ходу второго тайма серьёзную травму получил шотландский защитник Киран Тирни. Футболист оступился и в итоге даже не смог самостоятельно уйти на замену – Тирни унесли с поля на носилках.

Более точная информация о характере травмы Кирана Тирни появится позже, будем сделать за новостями. А за матчем команд Шотландии и Швейцарии можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Права на Кирана Тирни принадлежат «Арсеналу». В сезоне 2023/2024 защитник выступал за «Реал Сосьедад» на правах аренды.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии Киран Тирни

Новости по матчу

19 Июня
23:54
Швейцария и Шотландия разошлись миром, оставив вопрос о выходе в плей-офф на последний тур
23:25
Серьёзная травма на Евро-2024 – игрока клуба АПЛ унесли с поля на носилках
23:19
Шакири повторил достижение Роналду, Зидана и Анри
22:56
Шакири – единственный европеец, забивавший во всех крупных турнирах сборных с 2014 года
22:31
Шикарный гол Шакири позволил швейцарцам отыграться в матче с Шотландией
22:18
Очередной автогол позволил сборной Шотландии быстро открыть счёт
21:58
Арсен Венгер приехал на матч Шотландия – Швейцария
21:30
Шотландия - Швейцария: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:58
Шотландия и Швейцария объявили составы на матч Евро-2024
12:13
Ставка и прогноз на матч Шотландия — Швейцария Евро-2024 — 19 июня 2024
02:22
Шотландия - Швейцария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Июня
23:07
Ставка и прогноз на матч Шотландия — Швейцария чемпионата Европы — 19 июня 2024
22:39
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шотландия – Швейцария Евро-2024 – 19 июня 2024
15:11
Шотландия – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle
17 Июня
22:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Шотландия — Швейцария Евро 2024 — 19 июня 2024
18:59
Игрока Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро-2024
16:14
Рискованная ставка и прогноз на матч Шотландия – Швейцария Евро-2024 – 19 июня 2024
16 Июня
12:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Шотландия – Швейцария Евро-2024 – 19 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Германия Германия
Венгрия Венгрия
2
0
1.35 5.20 8.50
Видео
Окончен
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
1
1
3.50 3.35 2.15
Видео
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
20.06.24 в 22:00
Испания Испания
Италия Италия
2.35 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
00:26 · Чемпионат Европы 2024
Робертсон: «Сегодня сборная Шотландии была больше похожа на себя»
00:18 · Чемпионат Европы 2024
Аканджи признан лучшим игроком матча Швейцария – Шотландия
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита Евро-2024
19 Июня
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Уокер: «Эриксен доказал, что обладает невероятным характером»
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции может потерять ещё одного важного игрока на Евро-2024
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган: «Мы с Кроосом отлично друг друга дополняем»
23:38 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Фоден проделал невероятную работу в матче с Сербией» 1
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган – о Мусиале: «Возможно, наш самый важный игрок»
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Серьёзная травма на Евро-2024 – игрока клуба АПЛ унесли с поля на носилках
23:19 · Чемпионат Европы 2024
Шакири повторил достижение Роналду, Зидана и Анри
23:19 · Чемпионат Европы 2024
Определилось будущее Нагельсманна в сборной Германии
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн рассказал, что думает об игре Мусиалы на Евро-2024 1
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Сборная Германии редко выигрывает первые два матча на крупных турнирах»
22:56 · Чемпионат Европы 2024
Шакири – единственный европеец, забивавший во всех крупных турнирах сборных с 2014 года
Все новости