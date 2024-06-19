Серьёзная травма на Евро-2024 – игрока клуба АПЛ унесли с поля на носилках

В среду вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Шотландии и Швейцарии. По ходу второго тайма серьёзную травму получил шотландский защитник Киран Тирни. Футболист оступился и в итоге даже не смог самостоятельно уйти на замену – Тирни унесли с поля на носилках.

Более точная информация о характере травмы Кирана Тирни появится позже, будем сделать за новостями. А за матчем команд Шотландии и Швейцарии можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Права на Кирана Тирни принадлежат «Арсеналу». В сезоне 2023/2024 защитник выступал за «Реал Сосьедад» на правах аренды.