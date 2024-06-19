Шакири повторил достижение Роналду, Зидана и Анри

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири вновь заставил говорить о себе на крупном турнире сборных.

Футболист «Чикаго Файр» отметился голом в проходящем сейчас поединке против сборной Шотландии. Согласно данным Opta, Шакири стал лишь седьмым игроком, преодолевшим отметку в пять забитых мячей и на чемпионате мира, и на Евро. Прежде это удавалось только Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Напомним, что Джердан Шакири также стал первым, кому удалось забить минимум по одному голу на всех крупных турнирах сборных с 2014 года.