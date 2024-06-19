Определилось будущее Нагельсманна в сборной Германии

Несколько месяцев назад Немецкий футбольный союз объявлял о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманном. В прессе писали о том, что в соглашении прописана опция расторжения при непопадании Германии в плей-офф домашнего Евро-2024.

Обыграв Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), сборная Германии обеспечила себе попадание в 1/8 финала чемпионата Европы. Таким образом, контракт Нагельсманна будет действовать до конца чемпионата мира – 2026. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Ближайший матч сборная Германии проведёт в воскресенье, 23 июня, - против Швейцарии.