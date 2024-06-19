Нагельсманн рассказал, что думает об игре Мусиалы на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился восторгом от игры Джамала Мусиалы.

Полузащитник «Баварии» отличился в обоих матчах немецкой национальной команды на Евро-2024. В четверг 21-летний футболист поразил ворота сборной Венгрии и помог Бундестим победить со счётом 2:0.

«Он блестяще сыграл в обоих матчах. Он не только забил два гола, но и доставил множество проблем защите соперников в каждой нашей атаке. Для него важно просто играть в футбол и решать ситуации один в один, не думая о давлении. Он должен действовать так, будто играет на маленьком поле в Германии или Англии со своими друзьями. Никакого давления», – передаёт Bayern & Germany высказывание Нагельсманна.