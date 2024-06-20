Дания – Англия: Кейн, Беллингем и кто ещё попадут в стартовые составы

Во втором туре группы C на чемпионате Европы 2024 года друг против друга сыграют сборные Дании и Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы команд на эту встречу.

Дания: Шмейхель, Кристиансен, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Бах, Хёйбьерг, Юльманн, Эриксен, Хёйлунн, Винд.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Если вспоминать первый тур, то там Дания упустила победу над Словенией – итогом стал ничейный результат 1:1. А Англия скромно переиграла Сербию – 1:0.

Матч между сборными Дании и Англии примет Франкфурт-на-Майне. Встреча начнётся сегодня, 20 июня, в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов