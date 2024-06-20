Испания – Италия: Какие стартовые составы выберут де ла Фуэнте и Спаллетти

В центральном матче второго тура группового этапа Евро-2024 сразятся сборные Испании и Италии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на эту встречу.

Испания: Симон, Кукурелья, Начо Фернандес, ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Фраттези, Кьеза, Скамакка.

В первом туре те и другие отпраздновали победы. Испания устроила разгром Хорватии со счётом 3:0, а Италия не смутилась сверхбыстрым голом Албании и обыграла её 2:1.

Матч Испания – Италия отгремит сегодня, 20 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени. Место проведения игры – Гельзенкирхен. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдёт по этой ссылке.

Кирилл Иванцов