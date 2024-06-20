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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания – Италия: Какие стартовые составы выберут де ла Фуэнте и Спаллетти

20 Июня 2024 • 11:00 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.20 X 3.15 2 3.90
Через 10 ч. 47 мин.

В центральном матче второго тура группового этапа Евро-2024 сразятся сборные Испании и Италии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на эту встречу.

Испания: Симон, Кукурелья, Начо Фернандес, ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Фраттези, Кьеза, Скамакка.

В первом туре те и другие отпраздновали победы. Испания устроила разгром Хорватии со счётом 3:0, а Италия не смутилась сверхбыстрым голом Албании и обыграла её 2:1.

Матч Испания – Италия отгремит сегодня, 20 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени. Место проведения игры – Гельзенкирхен. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдёт по этой ссылке.

Кирилл Иванцов

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