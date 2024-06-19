Кроос: «Сборная Германии редко выигрывает первые два матча на крупных турнирах»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос оценил выступление своей команды в поединке с Венгрией (2:0).

Венграм удалось дать бой хозяевам турнира, однако те смогли набрать очередные три очка и досрочно выйти в плей-офф.

«Всегда важно подтвердить первую победу. На самом деле, мы очень редко выигрываем первые два матча на крупных турнирах. Все видели, что сегодня нам пришлось труднее, чем в пятницу против Шотландии, но мы хорошо справились и добились уверенной победы.

Думаю, мы научились справляться с трудными моментами, что придаёт уверенности и может сыграть ключевую роль в дальнейшем. Я ощущаю в нашей команде единство – хочется верить, что это поможет нам зайти далеко», – сказал в интервью Das Erste Кроос.