Шакири – единственный европеец, забивавший во всех крупных турнирах сборных с 2014 года

Футболисту сборной Швейцарии Джердану Шакири покорилось уникальное достижение.

32-летний полузащитник поразил ворота Шотландии на 26-й минуте сегодняшнего матча Евро-2024, сравняв счёт (1:1). По данным Opta, Шакири стал первым европейским игроком, забивавшим в каждом из последних шести крупных турниров сборных (финальные стадии чемпионата мира и чемпионата Европы). Серия швейцарца стартовала ещё на мундиале 2014 года в Бразилии.

На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями встречи сборных Швейцарии и Шотландии в формате текстовой трансляции. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.