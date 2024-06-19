Тренер Венгрии пожаловался на судейство после поражения от Германии

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после поражения от Германии на чемпионате Европы с результатом 0:2.

«Я никогда в карьере не жаловался и не искал оправданий. Но то, что делал судья сегодня вечером… Даже немцы видели двойные стандарты. Он не увидел, что Орбана толкали, а в такой же ситуации с Андрихом свистнул. Германия в любом случае выиграла бы, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле. Германии не нужна помощь судей, чтобы выигрывать», - сказал Росси после матча.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии будет играть против Шотландии.