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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де ла Фуэнте: «Педри – один из лучших игроков в мире»

19 Июня 2024 • 22:47 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.12 X 3.25 2 3.90
Через 23 ч. 2 мин.

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями об игре полузащитника Педри.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии футболист «Барселоны» отметился голевой передачей, а «красная фурия» победила со счётом 3:0. В преддверии встречи с Италией тренер испанцев отдельно отметил важность для команды 21-летнего хавбека.

«Я считаю, что Педри – один из лучших игроков в мире. Он становится всё сильнее с каждым днём», – цитирует Managing Barca де ла Фуэнте.

Матч сборных Испании и Италии состоится в четверг в 22:00 по московскому времени. Итальянцы, как и испанцы, имеют на своём счету три набранных очка.

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