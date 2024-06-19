Де ла Фуэнте: «Педри – один из лучших игроков в мире»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями об игре полузащитника Педри.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии футболист «Барселоны» отметился голевой передачей, а «красная фурия» победила со счётом 3:0. В преддверии встречи с Италией тренер испанцев отдельно отметил важность для команды 21-летнего хавбека.

«Я считаю, что Педри – один из лучших игроков в мире. Он становится всё сильнее с каждым днём», – цитирует Managing Barca де ла Фуэнте.

Матч сборных Испании и Италии состоится в четверг в 22:00 по московскому времени. Итальянцы, как и испанцы, имеют на своём счету три набранных очка.