Тренер Венгрии Росси: «Я горжусь тем, как сыграла моя команда»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после поражения от Германии со счётом 0:2. Несмотря на поражение, специалист выделяет положительные моменты в игре своей команды.

«Мы поработали над тактикой, настроились, ребята хорошо себя проявили. Я горжусь тем, как сыграла моя команда. Я говорил, что мы можем проиграть Германии. Эта команда состоит сплошь из игроков мирового уровня», - слова Росси приводятся на сайте УЕФА.

Росси отметил, что его подопечные создали много моментов, но в некоторых эпизодах команде не хватило везения.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Венгрии будет играть против Шотландии.