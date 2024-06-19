Гюндоган высказался о победе сборной Германии над Венгрией

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган побеседовал с журналистами после матча с Венгрией (2:0).

33-летний хавбек был признан лучшим игроком встречи – на его счету результативная передача и забитый гол.

«Сегодня у Венгрии были опасные моменты, но таков турнир. Ты должен быть максимально эффективен и точен, когда получаешь шанс, и нам, думаю, это удалось.

Я рад победе и позитивным отзывам тренера. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, сможем и дальше вызывать эйфорию и вдохновлять людей.

Я чувствую себя очень комфортно и свободно в этой команде. В прошлом году результаты были не самыми выдающимися, что делает ещё более приятными наши успехи на этом турнире», – заявил в послематчевом интервью Гюндоган.