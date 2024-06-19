Саутгейт не намерен вносить изменения в стартовый состав сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует довериться тому же составу в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Дании.

Англичане начали выступление на турнире с непростой победой над Сербией (1:0). Команда показала не самую убедительную игру в атаке, в связи с чем столкнулась с серьёзной критикой, однако Саутгейт, судя по всему, не спешит вносить изменения. Как сообщает журналист Сами Мокбель, в предстоящем поединке с Данией на поле должен выйти тот же стартовый состав «трёх львов», что и во встрече с Сербией.

Матч Англия - Дания пройдёт в четверг, его начало запланировано на 19:00 по московскому времени.