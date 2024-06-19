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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт не намерен вносить изменения в стартовый состав сборной Англии

19 Июня 2024 • 22:34 Комментировать
Дания
...
Англия
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Через 20 ч. 2 мин.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует довериться тому же составу в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Дании.

Англичане начали выступление на турнире с непростой победой над Сербией (1:0). Команда показала не самую убедительную игру в атаке, в связи с чем столкнулась с серьёзной критикой, однако Саутгейт, судя по всему, не спешит вносить изменения. Как сообщает журналист Сами Мокбель, в предстоящем поединке с Данией на поле должен выйти тот же стартовый состав «трёх львов», что и во встрече с Сербией.

Матч Англия - Дания пройдёт в четверг, его начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

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ДАНИЯ АНГЛИЯ
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