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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шикарный гол Шакири позволил швейцарцам отыграться в матче с Шотландией

19 Июня 2024 • 22:31 Комментировать
Шотландия
1:1
Швейцария
1 4.60 X 3.70 2 1.87
перерыв

Матч второго тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Швейцарии получается достаточно результативным. Фабиан Шёр отметился быстрым автоголом. На это соперник ответил результативным ударом с передачи чужого защитника. Под прессингом от правой бровки Энтони Ралстон отпасовал мяч в сторону своих ворот, в ту зону ворвался Джердан Шакири и сходу метров с 22 закрутил мяч в левую девятку. Очень красивый гол и счет 1:1.

Такой результат на эту минуту дает возможность швейцарцам выйти из группы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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