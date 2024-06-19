Шикарный гол Шакири позволил швейцарцам отыграться в матче с Шотландией

Матч второго тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Швейцарии получается достаточно результативным. Фабиан Шёр отметился быстрым автоголом. На это соперник ответил результативным ударом с передачи чужого защитника. Под прессингом от правой бровки Энтони Ралстон отпасовал мяч в сторону своих ворот, в ту зону ворвался Джердан Шакири и сходу метров с 22 закрутил мяч в левую девятку. Очень красивый гол и счет 1:1.

Такой результат на эту минуту дает возможность швейцарцам выйти из группы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.