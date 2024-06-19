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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У Роналду возраст, Мбаппе и Кейн не кумиры, а Ямаль старается» эксклюзив

19 Июня 2024 • 22:25 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от состоявшихся матчей чемпионата Европы.

- Не сказать, что Германия и Франция прям в такой блестящей форме. Немного сильнее соперников – и выигрывают. У Италии с молодыми футболистами понравилась организация, отношение, движение, прессинг и отбор. Они реально пытаются играть в футбол. Разочаровала Бельгия очень сильно. Португалия тоже не порадовала ничем. Роналду и Пепе около 40 лет – ну тяжеловато ж им. В том, что они великие люди, тут вопросов нет. Но всё равно, как бы то ни было, возраст есть возраст, его ещё никто не обманывал.

Раньше на таких турнирах были безоговорочные фавориты со своими лидерами. А сейчас, мне кажется, всё подравнялось. Середняки Швейцария, Албания, Австрия – да, приятно на них смотреть. То, что они выросли как команды, это однозначно, но как раз им не хватает лидеров. На чемпионате Европы должны быть свои кумиры, без них нельзя. Но ни Кейн, ни Мбаппе на эту роль не тянут. Единственное, пытается Ямаль, молодой мальчишка, не боится, идёт на обострение, данные у него хорошие.

Нет команд-фаворитов с отдельной узнаваемой игрой. Раньше были голландцы с тотальным футболом, а сейчас таких нет.  Все похожи друг на друга, не отличаются. Держание мяча, очень много позиционного. Может, в плей-офф уже что-то будет по-другому. Говорят же, что люди себя проявляют в экстремальных ситуациях. А пока решаются локальные задачи, – отметил Чугунов.

20 июня в рамках Евро-2024 состоятся матчи Словения – Сербия, Дания – Англия и Испания – Италия.

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Сборная Англии Сборная Франции Гарри Кейн Килиан Мбаппе Александр Чугунов ещё теги
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