Нагельсманн: «В октябре мы бы не выиграли такой матч»

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн отметил прогресс своей команды после победы над Венгрией (2:0).

Победу Бундестим принесли точные удары Джамала Мусиалы и Илкая Гюндогана на 22-й и 67-й минутах соответственно. В активе сборной Германии шесть набранных очков после двух туров группового этапа – команда досрочно вышла в плей-офф.

«В некоторые моменты нам приходилось особенно упорствовать, но таков процесс взросления. В октябре мы бы не выиграли такой матч со счётом 2:0. На таком уровне важно оставаться стабильными. Сборная Венгрии была очень неудобным соперником, но мы сохраняли стабильность в большинстве ситуаций. Было важно выиграть такой матч – и нам это удалось», – передаёт официальный сайт УЕФА слова Нагельсманна.