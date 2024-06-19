Очередной автогол позволил сборной Шотландии быстро открыть счёт

В матче второго тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Швейцарии забит достаточно быстрый гол. На 13-й минуте британцы убежали в контратаку от своей штрафной, в заключительной стадии с левого края штрафной площади Каллум Макгрегор отыграл чуть назад под выстрел сходу от Скотта Мактоминая, голкипер был готов парировать, но неудачно подставил ногу Фабиан Шёр, и от него мяч влетел в сетку - 1:0.

В онлайн-таблице у команд по три очка, но шотландцы имеют перевес по личным встречам.

Добавим, что в первом туре Шотландия уступила немцам (1:5), и соперник также пропустил автогол.

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