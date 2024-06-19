Нагельсманн оценил игру Гюндогана

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об игре полузащитника Илкая Гюндогана в матче против Венгрии (2:0)

Футболист «Барселоны» поучаствовал в обоих голах немецкой национальной команды – на его счету ассист и забитый мяч. Именно 33-летний хавбек в итоге получил награду лучшему игроку встречи.

«Он много работал, старался направлять и контролировать игру. Илкай – очень умный футболист, мы должны ему полностью доверять. Он был капитаном и одним из лучших игроков «Манчестер Сити», выигрывавшего чемпионат Англии», – цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Сборная Германии первой гарантировала себе путёвку в плей-офф Евро-2024.