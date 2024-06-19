Арсен Венгер приехал на матч Шотландия – Швейцария

В самом позднем матче среды на чемпионате Европы будут играть сборные Шотландии и Швейцарии. Отметим, что на стадионе присутствует известный футбольный тренер Арсен Венгер. Француз попал в кадр телетрансляции.

Арсен Венгер известен в футбольном мире главным образом по работе у руля «Арсенала» в 1996-2018 годах. В настоящий момент француз трудится в ФИФА, где возглавляет отдел по развитию футбола.

Следить за матчем между сборными Шотландии и Швейцарии во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что одна команда уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024 – сборная Германии.