Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах чемпионата Европы, которые прошли в среду.

- Какое впечатление произвели на вас немцы по игре с Венгрией? Может быть, ждали более крупной победы после разгрома Шотландии, который хозяева учинили в первом туре?

- Германия сыграла на своем уровне. Плюс-минус так же, как в первом матче. Просто венгры выглядели лучше, чем Шотландия.

- Кого отметите в составе сборной Германии по матчу с Венгрией?

- Кросс как обычно вел игру. Гюндогана тоже выделю. Это сейчас ключевые игроки немецкой команды.

- Немцы уже вышли из группы. Каковы их перспективы на Евро?

- Это одни из фаворитов чемпионата. Они играют дома, и видно, что у них серьезный настрой на то, чтобы побороться за титул.

- Игра какой сборной вам больше всего понравилась на этом Евро?

- Я бы выделил Германию и Францию.

- Хорваты снова потеряли очки. На этот раз в матче с Албанией. Не удивляет такой старт этой команды на Евро, все-таки это одна из топовых сборных?

- Судя по всему, та сборная, которая была у хорватов раньше, немного устарела. Ей не хватает энергии, остроты, скорости. Пока эта команда не является той Хорватией, к которой мы привыкли за последние годы.

- Этот матч доказал, что разгром хорватов от испанцев был не случайным?

- Видимо, да. В матче с Испанией они попытались ввязаться в обоюдоострую игру и проиграли по скорости. В переходных фазах испанцы были намного быстрее, и реализовали свое преимущество, использовав моменты.

- А что скажете про Албанию: снова быстрый гол, борьба до последнего?

- Это боевая команда. Если посмотреть состав, то многие футболисты выступают в хороших европейских клубах. Было предсказуемо, что это будет непростая команда для любого соперника, которая будет кусаться и мешать играть. Было понятно, что они сами будут пытаться забивать. Мы сейчас это и наблюдаем. Хорватам сегодня было нелегко, хоть они и отыгрались в конце. И итог этого матча закономерен.

Елена Григорьевская