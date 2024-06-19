Тренер сборной Венгрии: «Германия – самый главный фаворит Евро-2024»

Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, высказался после матча чемпионата Европы – 2024 с Германией.

Напомним, встреча прошла 19 июня и завершилась победой немецкого коллектива со счётом 2:0. Венгры потерпели уже второе поражение в своей группе, до этого они со счётом 1:3 уступили Швейцарии.

- В этом матче мы допустили ряд ошибок, такое случается в футболе. Такие команды, как Германия, играют на другом уровне, у них футболисты мирового класса. Я бы сказал, что Германия, пожалуй, самый главный фаворит на победу на чемпионате Европы, - сказал специалист после матча.

В заключительном матче группового этапа Венгрия сыграет с Шотландией, встреча пройдёт 23 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.