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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сёмин оценил игру Кварацхелии в матче с Турцией

19 Июня 2024 • 21:47 Комментировать
Турция
3:1
Грузия

Юрий Сёмин, экс-наставник столичного «Локомотива», поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с Турцией.

Напомним, встреча Евро-2024 между Грузией и Турцией прошла 18 июня и завершилась победой турецкой сборной со счётом 3:1. Хвича начал игру в стартовом составе, но не отличился результативными действиями.

- Позиция, на которой он играл с турками, для него не лучшая. Он весь сезон играл левого вингера, здесь же немного другое, - передаёт слова экс-тренера «железнодорожников» «Чемпионат».

В следующем туре грузинский коллектив встретится с Чехией, матч пройдёт 22 июня.

В минувшем сезоне Хвича на клубном уровне провёл во всех турнирах 45 матчей, забил 11 голов и сделал девять ассистов на партнёров.

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Юрий Сёмин Сборная Грузии Хвича Кварацхелия ещё теги

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