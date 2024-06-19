Сёмин оценил игру Кварацхелии в матче с Турцией

Юрий Сёмин, экс-наставник столичного «Локомотива», поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с Турцией.

Напомним, встреча Евро-2024 между Грузией и Турцией прошла 18 июня и завершилась победой турецкой сборной со счётом 3:1. Хвича начал игру в стартовом составе, но не отличился результативными действиями.

- Позиция, на которой он играл с турками, для него не лучшая. Он весь сезон играл левого вингера, здесь же немного другое, - передаёт слова экс-тренера «железнодорожников» «Чемпионат».

В следующем туре грузинский коллектив встретится с Чехией, матч пройдёт 22 июня.

В минувшем сезоне Хвича на клубном уровне провёл во всех турнирах 45 матчей, забил 11 голов и сделал девять ассистов на партнёров.