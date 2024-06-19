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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хавбек сборной Хорватии: «Верю, что обыграем Италию»

19 Июня 2024 • 21:44 Комментировать
Хорватия
2:2
Албания

Полузащитник сборной Хорватии Мартин Батурина дал комментарий после ничьей в матче чемпионата Европы против Албании (2:2). Футболист верит, что «шашечные» смогут обыграть Италию в третьем туре.

«Надо выигрывать последний матч. Знаем, что это будет непросто, потому что это Италия. Но мы выбирались не из таких ситуаций, поэтому я верю, что мы можем победить», - сказал Батурина, чьи слова приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что после двух сыгранных туров групповой стадии сборная Хорватии имеет один зачётный балл в своём кармане. До ничьей с Албанией команда Златко Далича проиграла Испании (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Мартин Батурина

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